Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
|
02.02.2026 07:00:03
Private equity retail pioneer faces stiff competition
Plus, St James’s Place, hedge fund correlation and Michael Sheen’s debut playWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Private Equity Holding AG
|
07:00
|Private equity retail pioneer faces stiff competition (Financial Times)
|
07:00
|Private equity retail pioneer faces stiff competition (Financial Times)
|
06:00
|Private equity group’s £1bn sale of UK accounting firm collapses (Financial Times)
|
30.01.26
|Zuversicht in Zürich: SPI zum Start freundlich (finanzen.at)
|
28.01.26
|SPI-Handel aktuell: SPI am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
28.01.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI gibt am Mittwochmittag nach (finanzen.at)
|
28.01.26
|SPI-Papier Private Equity-Aktie: Hätte sich eine Investition in Private Equity von vor 10 Jahren gelohnt? (finanzen.at)
|
28.01.26
|Handel in Zürich: SPI notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Private Equity Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Private Equity Holding AG
|66,00
|-2,94%