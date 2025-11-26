CHERRY Aktie

WKN DE: A3CRRN / ISIN: DE000A3CRRN9

26.11.2025 12:06:00

Produktionsverlagerung nach China: Deutsche Firma Cherry kämpft ums Überleben

Der deutsche Hersteller Cherry steckt in der Krise. Die Peripheriesparte könnte an ein anderes Unternehmen gehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
