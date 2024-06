Prognoseanpassung bei SMA Solar: Umsatz- und EBITDA-Ziele für 2024 gesenkt - Aktie fällt zweistellig

Wie das Unternehmen am späten Dienstagabend mitteilte, sieht es den Jahresumsatz nunmehr bei 1,55 bis 1,7 Milliarden Euro, nachdem es bisher 1,95 bis 2,22 Milliarden Euro in Aussicht gestellt hatte. Das EBITDA dürfte zwischen 80 und 130 (bisherige Prognose: 220 bis 290) Millionen Euro betragen.

Als Grund für die Prognosesenkung nannte SMA Solar den volatilen Markt und den verzögerten Anstieg des Auftragseingangs infolge der weltweit hohen Lagerbestände bei Distributeuren und Installateuren. Daraus ergebe sich eine unter den Erwartungen liegende Umsatz- und Ergebnisentwicklung in den Segmenten Home Solutions und Commercial & Industrial Solutions. Hinzu komme eine neue Unsicherheit im Markt durch den Ausgang der Europawahlen und die am 5. November anstehende Wahl in den USA.

Das Segment Large Scale & Project Solutions entwickele sich weiterhin im Rahmen der Erwartungen. Hier gehe der Vorstand für das Geschäftsjahr nach wie vor von einem starken Anstieg bei Umsatz und EBITDA im Vergleich zum Vorjahr aus.

Den Halbjahresbericht 2024 wird SMA Solar am 8. August 2024 veröffentlichen.

Kurseinbruch bei SMA Solar - Ausmaß der Gewinnwarnung überrascht

Bei SMA Solar zeichnet sich am Mittwoch ein massiver Kurseinbruch ab: Auf der Handelsplattform Tradegate sacken die Papiere des Solarzulieferers zeitweise um 26,20 Prozent ab auf 30,48 Euro.

Damit würden sie auf XETRA auf dem tiefsten Niveau seit Frühjahr 2022 landen. Analyst Constantin Hesse von der Investmentbank Jefferies zeigte sich vor allem überrascht vom Ausmaß des gesenkten operativen Ergebnisziels.

Die neuen Ziele lägen nun mehr als die Hälfte unter dem Marktkonsens, so der Experte. Er befürchtet, dass das Eigenheim-Geschäft der Nordhessen erstmals seit 2018 wieder rote Zahlen schreibt.

FRANKFURT (Dow Jones / dpa-AFX Broker)