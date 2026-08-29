29.08.2026 21:59:21

Protesters set fire to migrant camp in Ceuta

The unrest comes one month after a mass influx of migrants from Morocco to the Spanish exclave in North Africa.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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