Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-
30.03.2026 06:31:29

PT Intiland Development Tbk legte Quartalsergebnis vor

PT Intiland Development Tbk hat am 27.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 4,44 IDR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -10,650 IDR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 762,71 Milliarden IDR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PT Intiland Development Tbk 573,11 Milliarden IDR umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 6,20 IDR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 16,86 IDR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 2 462,39 Milliarden IDR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2 553,29 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Die Börsen in Fernost bewegen sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen