PT Intiland Development Tbk legte Quartalsergebnis vor

PT Intiland Development Tbk hat am 27.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 4,44 IDR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -10,650 IDR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 762,71 Milliarden IDR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PT Intiland Development Tbk 573,11 Milliarden IDR umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 6,20 IDR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 16,86 IDR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 2 462,39 Milliarden IDR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2 553,29 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at