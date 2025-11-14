PTT legte Quartalsergebnis vor

PTT ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PTT die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,69 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,570 THB je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 646,69 Milliarden THB – das entspricht einem Abschlag von 15,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 761,86 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,638 THB gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 656,28 Milliarden THB gesehen.

