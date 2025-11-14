PTT legte Quartalsergebnis vor

PTT hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,69 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PTT 0,570 THB je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,12 Prozent auf 646,69 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel hatte PTT 761,86 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at