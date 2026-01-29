QCR: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

QCR hat am 27.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,12 USD gegenüber 1,77 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat QCR 165,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 154,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 7,49 USD. Im Vorjahr waren 6,71 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 603,32 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 599,23 Millionen USD umgesetzt.

