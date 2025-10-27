QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|Neue Produktreihe
|
27.10.2025 17:48:39
QUALCOMM-Aktie springt nach KI-Rechenzentren-Einstieg hoch
QUALCOMM hat Chips und Computer vorgestellt, mit denen der Konzern die Nummer eins im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), NVIDIA, herausfordern will. Die neue AI200-Produktreihe von QUALCOMM solle 2026 ausgeliefert werden. Erster Kunde sei das saudi-arabische KI-Startup Humain, das ab dem kommenden Jahr Computersysteme mit einer Leistung von 200 Megawatt auf Basis der QUALCOMM-Chips einsetzen wolle.
Die Humain-Transaktion deutet nach den Worten der Bloomberg-Intelligence-Analysten Kunjan Sobhani und Oscar Hernandez Tejada darauf hin, dass QUALCOMMs neue KI-Beschleuniger bereits Fahrt aufnähmen. "Obwohl es noch zu früh ist, von einer ernsthaften Herausforderung für Nvidias Dominanz zu sprechen, könnten selbst bescheidene Marktanteilsgewinne im über 500 Milliarden Dollar schweren Markt für KI-Beschleuniger zu zusätzlichen Umsätzen in Milliardenhöhe führen", schrieben sie.
/ck/he
NEW YORK (dpa-AFX)
