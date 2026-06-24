ByteDance Aktie
WKN DE: BYT111 / ISIN: NET000BYT111
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24.06.2026 13:36:31
Qualcomm in talks to provide custom chip-design services to ByteDance: sources
The negotiations show US tech companies are keen to do business with China, even with growing friction over AI chipsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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