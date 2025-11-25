Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
|
25.11.2025 16:40:00
Qualcomm-NPU statt Nvidia: Dell bietet Mobil-Workstation mit neuer Technik an
Neue Varianten des Dell Pro Max 16 Plus verwenden eigenständige KI-Beschleuniger von Qualcomm anstelle einer Nvidia-GPU.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
