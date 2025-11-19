QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|Profitable QUALCOMM-Anlage?
|
19.11.2025 16:04:45
NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in QUALCOMM von vor einem Jahr rentabel gewesen?
Am 19.11.2024 wurden QUALCOMM-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 164,71 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6,071 QUALCOMM-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2025 auf 165,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 002,12 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,21 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von QUALCOMM betrug jüngst 178,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
