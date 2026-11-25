Qualys Aktie
WKN DE: A1J423 / ISIN: US74758T3032
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25.11.2026 20:34:47
Qualys: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 9, 2026, Qualys (NASDAQ:QLYS) reported that artificial intelligence threats are accelerating customer demand for automated risk remediation across corporate networks. Enterprise buyers are moving away from passive vulnerability scanning toward platforms that patch security exposures automatically.
That shift expands the software spending Qualys can capture per enterprise over time. Three things management said on the earnings call stand out.
Traditional Continuous Threat Exposure Management, or CTEM, creates excess operational alerts without resolving underlying system flaws. Automated remediation solves that operational bottleneck by running security fixes without human intervention.
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