Quantum Biopharma: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Quantum Biopharma hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 4,20 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,070 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at