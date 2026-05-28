Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
|
28.05.2026 11:06:00
Quantum Computing Stocks IonQ, Rigetti Computing, and D-Wave Quantum Are Sending Shockwaves Through Wall Street With This $931 Million Warning
Although artificial intelligence (AI) has been Wall Street's hottest trend over the last four years, it's quantum computing stocks that have outperformed AI stocks. As of mid-October 2025, trailing 12-month returns for IonQ (NYSE: IONQ), Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI), and D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) were up to 6,217%!While sizable addressable opportunities -- Boston Consulting Group foresees quantum computing adding up to $850 billion in global economic value by 2040 -- and early stage deals have investors excited about this new technology, this trio has collectively sounded a $931 million warning that's reverberating through Wall Street. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu D-Wave Quantum
|
12.05.26
|D-Wave Quantum-Aktie verliert deutlich: Schwache Zahlen belasten die Stimmung (finanzen.at)
|
12.05.26
|Ausblick: D-Wave Quantum legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
26.02.26
|D-Wave Quantum verfehlt mit hohem Verlust die Erwartungen - Aktie dennoch fester (finanzen.at)
|
26.02.26
|Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.01.26
|Quanten-Fusion: D-Wave schluckt Spezialisten Quantum Circuits - Aktie im Blick (finanzen.at)
|
19.01.26
|D-Wave Quantum-Aktie im Aufwärtstrend: Potenzial und Gefahren nach dem kräftigen Kursplus (finanzen.at)
|
16.01.26
|D-Wave-Aktie zeigt Erholungstendenzen: Insiderverkäufe und Übernahme bleiben im Fokus (finanzen.at)
Analysen zu D-Wave Quantum
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!