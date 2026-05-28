Quantum Aktie

Quantum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924829 / ISIN: US7479062041

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28.05.2026 11:06:00

Quantum Computing Stocks IonQ, Rigetti Computing, and D-Wave Quantum Are Sending Shockwaves Through Wall Street With This $931 Million Warning

Although artificial intelligence (AI) has been Wall Street's hottest trend over the last four years, it's quantum computing stocks that have outperformed AI stocks. As of mid-October 2025, trailing 12-month returns for IonQ (NYSE: IONQ), Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI), and D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) were up to 6,217%!While sizable addressable opportunities -- Boston Consulting Group foresees quantum computing adding up to $850 billion in global economic value by 2040 -- and early stage deals have investors excited about this new technology, this trio has collectively sounded a $931 million warning that's reverberating through Wall Street. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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