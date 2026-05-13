Quantum Computing: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Quantum Computing ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Quantum Computing die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Quantum Computing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9125,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at