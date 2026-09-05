QuantumScape Corporation Aktie

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WKN DE: A2QJX9 / ISIN: US74767V1098

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05.09.2026 23:30:00

QuantumScape Stock Is Worth a Closer Look Right Now

This is an exciting time for investors. Emerging technologies, such as artificial intelligence (AI) and electric vehicles (EVs), offer strong investment opportunities in innovative businesses.One such company is QuantumScape (NASDAQ: QS). It sits at the intersection of AI and EVs, since its solid-state battery technology can provide power for both. The company recently announced the creation of business units dedicated to these two areas, and a third focused on other markets, including aerospace and defense.After hitting a 52-week high of $19.07 in 2025, the stock fell to a low of $4.77 toward the end of July and has remained near that level. Is this a buy opportunity? Here's a closer look at QuantumScape and whether it's a worthwhile investment.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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