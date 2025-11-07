Block Aktie

Blick in die Bilanz 07.11.2025 22:09:43

Quartalszahlen-Schock: Block-Aktie fällt - Cash App vs. Square

Quartalszahlen-Schock: Block-Aktie fällt - Cash App vs. Square

Block hat gemischte Quartalszahlen vorgelegt: Cash App wächst kräftig, doch Square verliert an Dynamik. Der Markt reagiert darauf mit deutlichen Kursverlusten.

• Gewinn über den Erwartungen, Umsatz unter Prognose
• Cash App wächst - Square verliert an Dynamik
• Börse reagiert enttäuscht - Analysten bleiben mehrheitlich optimistisch

Ergebnisbild mit Licht und Schatten

Block hat im dritten Quartal ein Bild gezeigt, das Anleger zwiespältig zurücklässt. Einerseits profitierte das Unternehmen weiterhin von einer zunehmenden Nutzung digitaler Finanzdienste, andererseits blieb die Umsatzentwicklung hinter den Erwartungen zurück. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 0,74 US-Dollar und damit klar über dem Vorjahreswert. Gleichzeitig fiel der Umsatz mit 6,11 Milliarden US-Dollar schwächer aus als von Analysten prognostiziert.

Auch die Profitabilität entwickelte sich nicht einheitlich: Der Bruttogewinn stieg um 18 Prozent auf 2,66 Milliarden US-Dollar, womit Block in diesem Bereich leicht über den Erwartungen lag. Allerdings blieben wichtige Kennzahlen wie das operative Ergebnis hinter den Markterwartungen zurück - ein Hinweis darauf, dass höhere Investitionen und ein schwierigeres Konsumumfeld zunehmend auf die Ertragsseite drücken.

Cash App bleibt Wachstumstreiber - Square kämpft mit Gegenwind

Besonders positiv sticht weiterhin die Cash-App-Sparte heraus. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer kletterte auf rund 58 Millionen. Die App profitiert davon, dass sie sich für viele Nutzer zum digitalen Finanzzentrum entwickelt hat - vom Versenden von Geld über Investitionen bis hin zu "Buy Now, Pay Later"-Angeboten.

Anders ist die Situation in der Square-Sparte, die kleine und mittlere Unternehmen mit Zahlungs- und Geschäftssoftware versorgt. Zwar stieg das abgewickelte Zahlungsvolumen um rund 12 Prozent, das Umsatzwachstum fiel aber deutlich schwächer aus als im Vorjahr. Zudem wirkten sich strengere Kreditvergaben und ein verhalteneres Konsumklima dämpfend aus. Für Block bedeutet das: Während Cash App weiter stark expandiert, steht Square stärker unter dem Druck des Marktumfelds.

Investoren reagieren nervös auf Zahlen

An der Börse sorgten die Zahlen für Ernüchterung. Die Aktie schloss am Vortag noch bei 70,93 US-Dollar, fiel im NYSE-Handel am Freitag jedoch zeitweise auf 65,48 US-Dollar und damit um 7,68 Prozent.

Trotz des deutlichen Rückschlags bleibt die Analystenstimmung laut TipRanks-Daten verhalten optimistisch: Von 31 Analysten raten 24 zum Kauf, vier zum Halten und lediglich drei zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 89 US-Dollar - was einem Aufwärtspotenzial von etwa 26 Prozent entsprechen würde. Allerdings wird Block nun konkret zeigen müssen, dass das Wachstum in beiden Kernbereichen wieder ausgewogener wird.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Block (ex Square) 56,46 -8,45% Block (ex Square)

