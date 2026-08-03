QUICK Aktie
WKN: A0BLU9 / ISIN: JP3266000003
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03.08.2026 20:38:40
QUICK SPARK: Partners Group Turns AI Into Private Equity Value Creation With $10 Million EBITDA Boost
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Nachrichten zu QUICK CO LTD
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29.04.26
|A quick taxonomy of fund finance (Financial Times)
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29.04.26
|A quick taxonomy of fund finance (Financial Times)
Analysen zu VALUE CREATION CO. LTD. Registered Shs
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|Partners Group AG
|745,40
|2,93%
|Private Equity Holding AG
|64,00
|-3,90%
|QUICK CO LTD
|774,00
|-0,39%
|VALUE CREATION CO. LTD. Registered Shs
|425,00
|0,00%
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