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21.05.2026 06:31:29
Radcom präsentierte Quartalsergebnisse
Radcom lud am 19.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 16,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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