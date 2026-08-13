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13.08.2026 06:31:29
Rama Vision legte Quartalsergebnis vor
Rama Vision hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,00 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 51,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 514,2 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 339,9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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