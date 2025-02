RATIONAL-Aktie zieht deutlich an: RATIONAL mit Gewinnplus

Das Unternehmen entwickelte sich auf dem wichtigen Markt Nordamerika besser als der Branchendurchschnitt, wie es am Donnerstag in Landsberg am Lech mitteilte. Dagegen schwand der Erlös in Asien. Im Heimatmarkt Deutschland wuchs der Konzern etwas. Für die im MDAX notierte Aktie ging es im XETRA-Handel zeitweise um 4,33 Prozent auf 879,00 Euro nach oben.

Damit nähert sich das Papier wieder der 900-Euro-Marke. Zuletzt hatten sie Anfang Dezember darüber gestanden. 2024 hatten die RATIONAL-Aktie ihr Hoch im Oktober bei 938,50 Euro markiert. 2021 hatte das Rekordhoch sogar etwas über 1000 Euro gelegen. Baader-Bank-Analyst Peter Rothenaicher kommentierte in einer ersten Reaktion, dass RATIONAL zwar die durchschnittlichen Erwartungen leicht übertroffen habe. Die Aktie sieht er aber trotz der deutlichen Margenverbesserung als recht hoch bewertet an.

Wie es vom Unternehmen weiter hieß, kletterte der Umsatz 2024 auf Basis vorläufiger Zahlen im Vorjahresvergleich um sechs Prozent auf knapp 1,2 Milliarden Euro. Während Analysten mit einem Umsatz in der Größenordnung gerechnet hatten, übertraf RATIONAL mit einem Anstieg des Gewinns vor Zinsen und Steuern um 13 Prozent auf 314 Millionen Euro die durchschnittlichen Erwartungen etwas.

Analyst Sebastian Kuenne von der kanadischen Bank RBC attestierte RATIONAL insgesamt starke Zahlen. Sie unterstrichen das solide Wachstum des Unternehmens, so Christian Cohrs vom Analysehaus Warburg Research.

Konzernchef Peter Stadelmann sieht sein Unternehmen gut für die Zukunft positioniert und zeigte sich vorsichtig optimistisch - einen genauen Ausblick will der Manager am 27. März bekannt geben. An dem Tag werden auch die vollständigen Zahlen samt Dividendenvorschlag für das abgeschlossene Jahr präsentiert.

/ngu/lew/mis

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX)