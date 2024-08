RATIONAL-Aktie höher: RATIONAL kann gewinnseitig zulegen

Der Konzern profitierte nach eigenen Angaben im bisherigen Jahresverlauf besonders von guten Geschäften in Asien. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt.

Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 6 Prozent auf 295 Millionen Euro. Das EBIT legte um 12 Prozent auf 78 Millionen Euro zu. Die EBIT-Marge erhöhte sich dadurch auf 26,4 von 25,0 Prozent. Analysten haben im Konsens nur mit einer stabilen Rendite gerechnet. Der Nachsteuergewinn kletterte um 12 Prozent auf 61 Millionen Euro.

Im laufenden Jahr erwartet RATIONAL ein organisches Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Die EBIT-Marge soll wegen höherer Investitionen "nahe dem Vorjahresniveau" liegen.

RATIONAL gefragt nach Zahlen

RATIONAL hat die Anleger mit Quartalszahlen am Dienstag überzeugt. Die RATIONAL-Aktie steigt via XETRA zeitweise 3,5 Prozent auf 784,00 Euro. Stellenweise kletterten sie über die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend und näherten sich zugleich der 50-Tage-Linie, die Hinweise auf die mittelfristige Kursentwicklung gibt. Sie erholten sich von ihrem Kursrutsch am Vortag im Zuge der sehr schwachen Gesamtmärkte.

Das zweite Quartal sei geprägt gewesen von solidem Umsatzwachstum und einer Fortführung der bereits in den vergangenen Quartalen vorteilhaften Margentrends, schrieb Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Bank. Allerdings sei RATIONAL hoch bewertet.

FRANKFURT (Dow Jones) / FRANKFURT (dpa-AFX)