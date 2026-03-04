Rayonier Advanced Materials Aktie
WKN DE: A115CX / ISIN: US75508B1044
|
04.03.2026 01:49:49
Rayonier Advanced Materials Inc. Q4 Loss Rises
(RTTNews) - Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) revealed Loss for its fourth quarter of -$21 million
The company's bottom line totaled -$21 million, or -$0.32 per share. This compares with -$16 million, or -$0.25 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 1.2% to $417 million from $422 million last year.
Rayonier Advanced Materials Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$21 Mln. vs. -$16 Mln. last year. -EPS: -$0.32 vs. -$0.25 last year. -Revenue: $417 Mln vs. $422 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rayonier Advanced Materials Inc When Issued
|
02.03.26
|Ausblick: Rayonier Advanced Materials legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Rayonier Advanced Materials legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)