Rayonier Advanced Materials Aktie

WKN DE: A115CX / ISIN: US75508B1044

06.04.2026 19:08:52

Rayonier Advanced Materials Shares Fall 5% After Fire At Jesup Facility

(RTTNews) - Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) shares fell 5.27 percent, down $0.56 to $10.06 on Monday, after the company confirmed an isolated fire at its Jesup, Jesup facility during a scheduled annual maintenance outage.

The stock is currently trading at $10.06, below its previous close of $10.62, after opening at $10.56. Shares traded in a range of $9.95 to $10.66 during the session, with volume at 346,914 shares, below the average daily volume of 1.06 million.

Rayonier Advanced Materials' 52-week range is $3.35 to $11.85. The company said the fire was quickly contained with help from local first responders, no injuries were reported, and one production line remains offline while repairs and a root cause investigation continue.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter steigende Ölpreise: ATX in Grün -- DAX wenig bewegt -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich nach dem langen Osterwochenende freundlich. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

