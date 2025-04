RBC Capital Markets: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält Outperform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Wie erwartet habe der Autobauer die Jahresprognose mit Blick auf US-Zölle zurückgezogen, schrieb Analyst Tom Narayan am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Im ersten Quartal habe Mercedes die Erwartungen an das operative Ergebnis (Ebit) derweil übertroffen.

Aktienbewertung im Detail: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 10:48 Uhr um 1,0 Prozent auf 53,38 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 36,76 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 778 930 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2025 um 0,8 Prozent abwärts. Voraussichtlich am 30.04.2025 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q1 2025 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2025 / 02:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2025 / 02:57 / EDT





