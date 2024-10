RBC Capital Markets: Outperform für Daimler Truck-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Geschäftszahlen von J.B. Hunt auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Mit ihrem Zahlenwerk habe die US-Großspedition die Quartalsberichtssaison der US-Logistik eingeläutet, schrieb Analyst Nick Housden in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis im für Daimer Truck relevanten Schwerlastsegment von J.B. Hunt habe die Konsensschätzung übertroffen, der Umsatz sei hingegen geringer gewesen als erwartet. Unter dem Strich werte Housden das Zahlenwerk für Daimler Truck und die Branche "vorsichtig positiv".

Aktienauswertung: Die Daimler Truck-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Anleger zeigten sich um 15:21 Uhr bei der Daimler Truck-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 35,96 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 52,95 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 340 083 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2024 um 10,8 Prozent nach oben. Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht.

