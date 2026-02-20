RE-MAX a Aktie
WKN DE: A1W4VU / ISIN: US75524W1080
|
20.02.2026 03:19:56
RE/MAX Holdings, Inc. Bottom Line Drops In Q4
(RTTNews) - RE/MAX Holdings, Inc. (RMAX) revealed a profit for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line came in at $1.44 million, or $0.07 per share. This compares with $5.81 million, or $0.29 per share, last year.
Excluding items, RE/MAX Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $10.20 million or $0.30 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 1.8% to $71.14 million from $72.47 million last year.
RE/MAX Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.44 Mln. vs. $5.81 Mln. last year. -EPS: $0.07 vs. $0.29 last year. -Revenue: $71.14 Mln vs. $72.47 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 69 To $ 74
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RE-MAX Holdings Inc (A)
|
18.02.26
|Ausblick: RE-MAX A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: RE-MAX A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: RE-MAX A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: RE-MAX A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu RE-MAX Holdings Inc (A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|RE-MAX Holdings Inc (A)
|6,97
|2,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street schließt tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.