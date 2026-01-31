Beyond Meat Aktie
WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091
|
31.01.2026 13:30:00
Read This Before Buying Beyond Meat Stock
Read This Before Buying Beyond Meat Stock

The swoon in Beyond Meat's (NASDAQ: BYND) stock in recent years has been dramatic. The stock that topped $230 per share soon after its 2019 initial public offering (IPO) slumped steeply in 2021 and 2022. That steady decline has continued, and in recent weeks, it dipped below $1 per share.That extended drop occurred against a backdrop of falling popularity for the plant-based meats upon which the company bases its business. Ultimately, it points to a key investing lesson that Beyond Meat shareholders may have failed to heed.
Nachrichten zu Beyond Meat
|
28.01.26
|Beyond Meat-Aktie: Eine Konzerngeschichte (finanzen.at)
|
10.12.25
|ROUNDUP 3: Keine Entscheidung zu EU-'Veggie-Burger'-Verbot (dpa-AFX)
|
10.12.25
|ROUNDUP 2: Keine Entscheidung zu EU-'Veggie-Burger'-Verbot (dpa-AFX)
|
10.12.25
|ROUNDUP: Keine Entscheidung zu EU-'Veggie-Burger'-Verbot (dpa-AFX)
|
10.12.25
|ROUNDUP/Heiße Phase: Kommt jetzt das EU-Verbot für 'Veggie-Burger'? (dpa-AFX)
|
02.12.25
|Beyond Meat-Aktie volatil: Spekulativer Handel und erwarteter Short Squeeze (finanzen.at)
|
11.11.25
|Beyond Meat-Aktie weit abgeschlagen: Höherer Verlust in Q3 als erwartet (finanzen.at)
|
10.11.25
|Ausblick: Beyond Meat veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Beyond Meat
