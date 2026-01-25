Chew a Aktie
WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098
|
25.01.2026 18:05:00
Read This Before Buying Chewy Stock
Chewy (NYSE: CHWY) leverages e-commerce to boost sales for more than 130,000 pet products, but that hasn't been enough to reward long-term investors. The stock is down by over 70% over the past five years, which justifies caution.The stock chart shows how quickly a stock can lose value, but Chewy is making progress behind the scenes. Revenue grew year over year in Q3 2025, and profits grew at a faster rate. It's a good sign, but here are some things to consider before buying Chewy stock. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
