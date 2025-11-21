PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
|
21.11.2025 10:15:00
Read This Before Buying PepsiCo Stock
For all the talk about the wind possibly coming out of the sails of the artificial intelligence (AI) trade, a real sector rotation hasn't played out.Recent headlines suggest investors are skittish about what the near term holds for growth and technology stocks. Such jitters often compel market participants to move into defensive sectors, but broadly speaking, consumer staples stocks -- a defensive group to be sure -- aren't responding.PepsiCo's stock is slumping. A rebound, though possible, could take some time. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
