Reddit-Aktie auf dem Weg an die Börse: Neue Details zum Milliarden-IPO

Der Börsengang der Online-Plattform Reddit steht offenbar kurz bevor. Dabei will das Unternehmen kleckern statt klotzen, wie ein Blick auf die angestrebte Marktkapitalisierung zeigt.

• Reddit vor erstem Tech-IPO 2024• 22 Millionen Aktien sollen ausgegeben werden• Unternehmensbewertung bis zu 6,4 Milliarden Dollar

Reddit strebt aufs Börsenparkett und will in diesem Zusammenhang ungewöhnliche Wege gehen. Bereits die Entscheidung gegen die Techbörse NASDAQ hatte Beobachter überrascht. Darüber hinaus will Reddit einen Teil der Aktien für Community-Mitglieder reservieren.

Milliardenbewertung angestrebt

Wie am Montag bekannt wurde, strebt Reddit zum IPO eine Bewertung von rund 6,4 Milliarden US-Dollar an, das geht aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. 2021, als Reddit im Rahmen einer Finanzierungsrunde noch 1,3 Milliarden US-Dollar einsammeln konnte, war das Unternehmen noch mit rund zehn Milliarden Dollar bewertet worden.

22 Millionen Aktien sollen auf den Markt geworfen werden, wobei Reddit eine Preisspanne zwischen 31 und 34 US-Dollar je Anteilsschein vorsieht. 15,3 Millionen Anteilsscheine sind Aktien der Klasse A, die ausgegeben werden, weitere 6,7 Millionen Aktien stammen aus dem Besitz von bereits bestehenden Anteilseignern. Damit könnte das Reddit-IPO 748 Millionen US-Dollar in die Konzernkassen spülen.

Darüber hinaus wurden 1,76 Millionen Anteilsscheine für Reddit-Nutzer zurückgelegt, die sich im Rahmen des IPO an Reddit beteiligen wollen. Diese Redditors, die Aktionäre aus dem Userpool von Reddit, sind nicht an Sperrfristen gebunden und können ihre Anteilsscheine direkt nach dem Börsengang veräußern. Dies könnte zu Schwankungen des Aktienpreises direkt nach dem Börsenlisting führen, warnte Reddit bereits vorab.

Als Banken, die den Börsengang begleiten, wurden Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan und Bank of America Securities benannt. Nach dem Börsenlisting soll die Reddit-Aktie unter dem Symbol "RDDT" handelbar sein.

Erster Tech-Gigant-IPO 2024

Der Börsengang von Reddit ist das erste große IPO eines Techriesen an der US-Börse. Erstmals seit dem IPO von Pinterest im Jahr 2019 wagt sich wieder ein soziales Netzwerk aufs Börsenparkett.

Reddit hatte 2021 weltweit Berühmtheit erlangt, als eine Gruppe von Kleinanlegern in einem Subforum von Reddit, das sich "wallstreetbets" nannte, den Kauf von damals stark geshorteten GameStop-Aktien verabredeten, um einen Shortsqueeze zu erzwingen. In diesem Zusammenhang wurde auch der Begriff "Meme"-Aktie geprägt, der später auch auf AMC oder BlackBerry Anwendung fand.



Redaktion finanzen.at