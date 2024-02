Reddit-IPO: Reddit bevorzugt beim Börsengang offenbar die NYSE

Das Online-Diskussionsforum Reddit bereitet laut Insidern momentan seinen Börsengang vor. Noch wurde zwar kein entsprechender IPO-Antrag öffentlich gemacht, dies könnte aber wohl noch im Februar geschehen. Wenn es soweit ist, soll in diesem offenbar die New York Stock Exchange (NYSE) als Ort für den Börsengang genannt werden.

• Reddit plant wohl Börsengang an NYSE• Konkurrenz von NYSE und NASDAQ im Bereich der IPOs• IPO-Markt hellt sich auf

Ein Börsengang der Online-Diskussionsplattform Reddit ist bereits seit 2021 im Gespräch, nun werden die Vorbereitungen dafür aber offenbar immer konkreter. Nachdem Insider bereits vor Kurzem darüber berichtet hatten, dass das Tech-Unternehmen bezüglich seiner möglichen IPO-Bewertung mit Investoren spreche und auch schon einen Zeitplan aufgestellt habe, der jedoch nicht in Stein gemeißelt sei, wurde nun offenbar auch der Ort für den Börsengang festgelegt. So berichtete die "Financial Times" unter Berufung auf zwei mit der Sache vertraute Personen, dass Reddit der Technologie-Börse NASDAQ eine Absage erteilt und stattdessen die New York Stock Exchange (NYSE) als Ort für den Börsengang ausgewählt habe.

NASDAQ hat bei Tech-Börsengängen normalerweise die Nase vorn

Zwischen NYSE und NASDAQ herrscht laut "Financial Times" ein harter Wettbewerb, wenn es um die Durchführung von Börsengängen geht. Üblicherweise wird die NASDAQ jedoch von Tech-Konzernen bei einem IPO bevorzugt. So wagten im vergangenen Jahr etwa die großen Tech-Unternehmen Arm und Instacart an der NASDAQ den Sprung aufs Parkett. Den größten Tech-Börsengang an der NYSE legte 2023 laut dem Finanzmagazin hingegen das hierzulande kaum bekannte Marketing-Automatisierungs-Unternehmen Klaviyo hin. Die NYSE konnte in früheren Jahren jedoch auch schon Uber, Spotify und Pinterest für sich gewinnen. Mit dem Börsengang von Reddit würde nun auch der erste Social-Media-Börsengang seit dem IPO von Pinterest wieder an der New York Stock Exchange landen - und das entsprechende Prestige mitbringen.

Umfeld für Börsengänge verbessert sich nach mageren Jahren

Das herausfordernde makroökonomische Umfeld mit hohen Zinsen hat in den vergangenen Jahren zahlreichen Unternehmen - insbesondere auch aus dem Tech-Bereich - stark zugesetzt und den IPO-Markt deutlich schrumpfen lassen. Wie "The National News" unter Berufung auf Daten von EY berichtet, gab es im Jahr 2022 nur vier Börsengänge, bei denen Summen von mehr als 500 Millionen US-Dollar eingesammelt wurden. Im vergangenen Jahr waren es dann immerhin sieben. Auch Reddit schob seinen Börsengang in den vergangenen Jahren immer wieder hinaus, nachdem es bereits 2021 vertrauliche Unterlagen dafür eingereicht hatte.

Nun scheint sich die Lage jedoch wieder zu verbessern. So habe der IPO-Markt in den USA laut "Financial Times" 2024 bislang 3,5 Milliarden US-Dollar eingesammelt - gegenüber 500 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. "Das Marktumfeld für Börsengänge hat sich in den letzten Quartalen erheblich verbessert: Die Bewertungen sind gestiegen, die Volatilität ist gesunken, die Inflation könnte eingedämmt sein und die Zinssätze könnten beginnen zu sinken", hieß es laut "The National News" auch von EY. Dieses bessere Umfeld will nun offenbar auch Reddit nutzen, um endlich den Gang aufs Parkett zu vollziehen. Zwar wurde noch kein öffentlicher IPO-Antrag gestellt und das Unternehmen hält sich weiter bedeckt, laut Insidern dürfte sich das jedoch bald ändern und der Börsengang dann laut Informationen von "Reuters" bereits bis Ende März abgeschlossen sein.

Redaktion finanzen.at