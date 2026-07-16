Reeflex Solutions: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Reeflex Solutions präsentierte in der am 14.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,170 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,8 Millionen CAD – ein Plus von 729,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Reeflex Solutions 0,6 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at