BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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24.03.2026 15:58:41
Reeves plans energy bill help for those 'who need it most'
The US-Israel war with Iran is having an impact on costs domestically, with oil and gas prices soaring.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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