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01.05.2026 06:31:29
Regeneron Pharmaceuticals legte Quartalsergebnis vor
Regeneron Pharmaceuticals hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Regeneron Pharmaceuticals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,27 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 3,61 Milliarden USD gegenüber 3,03 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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