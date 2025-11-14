Rekordsitzung im Bundestag

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag hat seinen eigenen Sitzungsrekord für die laufende Legislaturperiode gebrochen. Die Plenarsitzung, die am Donnerstag um 9.00 Uhr begonnen hatte, wurde von Parlamentsvizepräsident Omid Nouripour (Grüne) erst am Freitagmorgen um 1.42 Uhr beendet. Damit wurde die bisherige Bestmarke aus dem Juni überboten, als die Bundestagssitzung bis 0.29 Uhr gedauert hatte.

Zusätzlich in die Länge gezogen wurde die Sitzung, weil die AfD zu mitternächtlicher Stunde die Beschlussfähigkeit des Parlaments anzweifelte. Damit der Bundestag als beschlussfähig gilt, muss nämlich formal mehr als die Hälfte der 630 Abgeordneten anwesend sein. Bei der daraufhin angesetzten namentlichen Abstimmung über das Tierarzneimittelgesetz wurde die notwendige Untergrenze erreicht. Die Sitzungsunterbrechung während der Abstimmung zögerte den Feierabend der Parlamentarier allerdings hinaus./ax/DP/mis