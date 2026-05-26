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26.05.2026 06:31:29
Reliance Infrastructure: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Reliance Infrastructure gab am 23.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 22,47 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Reliance Infrastructure 110,75 INR je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40,01 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 2,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,08 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 71,44 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 124,64 INR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 204,41 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 13,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Reliance Infrastructure 235,92 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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