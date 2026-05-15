Renascience: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Renascience hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Renascience hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 6,24 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,200 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 57,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 28,6 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 66,9 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 23,390 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 8,92 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Renascience im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 48,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 68,55 Millionen JPY im Vergleich zu 132,69 Millionen JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at