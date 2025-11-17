SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
|
17.11.2025 16:31:00
Renten-System: Wo die größten Schwächen liegen und wie sie sich beheben ließen
Die Junge Union will das Rentenpaket verhindern, weil es der jungen Generation zu hohe Kosten aufbürde. Tatsächlich hat das deutsche System viele Schwächen. Wo die größten liegen und wie sie sich beheben ließen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
