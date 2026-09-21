Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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21.09.2026 18:39:01
Repeated air traffic control failures leave us in worrying territory
The question is whether all of these incidents were isolated and unavoidable, or whether they point to something more systemic.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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