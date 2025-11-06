REPLOID Group AG: Personalie - Hans Lang ist Director Group Communications mit Verantwortung für die Investoren- und Presseagenden sowie Pressesprecher der REPLOID Group AG



PRESSEMITTEILUNG

Personalie: Hans Lang ist Director Group Communications mit Verantwortung für die Investoren- und Presseagenden sowie Pressesprecher der REPLOID Group AG

Wels, 6. November 2025 – Mag. Hans Lang (49) hat die Leitung der Kommunikationsagenden bei der REPLOID Group AG übernommen. Sein Aufgabengebiet umfasst sowohl die Kapitalmarktkommunikation (Investor Relations) als auch die Presseagenden (Public Relations, Pressesprecher).

Philip Pauer, CEO: „Ich freue mich, mit Hans einen versierten Kommunikations- und Kapitalmarktexperten für REPLOID gewonnen zu haben. Mit seinen umfangreichen Erfahrungen und seinem Drive wird er einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung unseres stark wachsenden Unternehmens leisten.“

Hans Lang begann seine Karriere im Finanzbereich der Telekom Austria AG. Nach seinem Wechsel zum Leiterplattenhersteller AT&S übernahm er die Kommunikationsverantwortung für die Gruppe, bevor er als Senior Consultant zur internationalen Kommunikationsberatung Brunswick wechselte. Weitere Karrierestationen waren Kapsch TrafficCom, A1 Group und Pierer Industrie AG. Seit dem Jahr 2020 ist Hans Lang Vorstandsmitglied des CIRA – Cercle Investor Relations Austria, der österreichischen Interessensgemeinschaft für Investor Relations.

Hans Lang, Director Group Communications: „Die REPLOID Group AG ist ein unglaublich dynamisches und innovatives Unternehmen mit einem sowohl nachhaltigen als auch ökonomisch attraktiven Geschäftsmodell. Ich freue mich, meinen Teil zum Erfolg der REPLOID beitragen zu können.“

Über die REPLOID GROUP AG

Die REPLOID Group AG („REPLOID“) stellt hochwertige Proteine und Fette sowie biologischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.

Mit dem Upcycling im industriellen Maßstab bietet REPLOID eine auch ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Das Modell der Gruppe ermöglicht es, Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel effizient zu verwerten und zentrale Ressourcen nachhaltig zu schonen.

Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt rund 80 Mitarbeitende.

Rückfragehinweis

Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu