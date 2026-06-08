COVER Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3D7Z7 / ISIN: JP3218500001

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08.06.2026 13:23:23

Reports: Iran uses war as cover for increased executions

Iran already had one of the highest rates of capital punishment in the world. Now, rights groups say, the country is using the current conflict to carry out even more executions, in an attempt to repress dissent.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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