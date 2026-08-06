Republic Services Aktie
WKN: 915201 / ISIN: US7607591002
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06.08.2026 22:44:15
Republic Services Bottom Line Climbs In Q2
(RTTNews) - Republic Services (RSG) revealed a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $566 million, or $1.84 per share. This compares with $550 million, or $1.75 per share, last year.
Excluding items, Republic Services reported adjusted earnings of $569 million or $1.85 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.6% to $4.430 billion from $4.235 billion last year.
Republic Services earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $566 Mln. vs. $550 Mln. last year. -EPS: $1.84 vs. $1.75 last year. -Revenue: $4.430 Bln vs. $4.235 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 7.23 To $ 7.28 Full year revenue guidance: $ 17.200 B To $ 17.300 B
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