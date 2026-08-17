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17.08.2026 06:31:29
Retractable Technologies legte Quartalsergebnis vor
Retractable Technologies hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Mit einem Umsatz von 7,2 Millionen USD, gegenüber 10,5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 31,10 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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