Revolut Aktie
WKN DE: NETREV / ISIN: NET00REVOLU0
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26.10.2026 11:53:46
Revolut startet eigenen Venture-Fonds
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Revolut bald einen Risikofonds mit Startups. (Bild zVg)">
Seit dem Sommer können Kunden der britischen Neobank Revolut in Fonds der Private-Equity-Spezialisten Apollo, Ares, Hamilton Lane und Partners Group investieren. Ab 2027 soll ein eigener Venture Capital Fonds für Startups dazu kommen.
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