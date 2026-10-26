Revolut startet eigenen Venture-Fonds

Revolut bald einen Risikofonds mit Startups. (Bild zVg)">

Seit dem Sommer können Kunden der britischen Neobank Revolut in Fonds der Private-Equity-Spezialisten Apollo, Ares, Hamilton Lane und Partners Group investieren. Ab 2027 soll ein eigener Venture Capital Fonds für Startups dazu kommen.