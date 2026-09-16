Revolut Aktie
WKN DE: NETREV / ISIN: NET00REVOLU0
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16.09.2026 11:21:23
Revolut will zur Schweizer Bank werden
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Revolut hierzulande schon. Nun strebt das Unternehmen auch noch eine Banklizenz an. (Bild: zVg)">
Die britische Neobank Revolut will ihr Geschäft in der Schweiz massiv ausbauen und hat bei der Finanzmarktaufsicht Finma eine Banklizenz beantragt. In den kommenden fünf Jahren sollen mehr als 150 Millionen Franken in den Schweizer Markt fliessen.
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