RH Aktie
WKN DE: A2DJTU / ISIN: US74967X1037
|
11.09.2025 23:25:01
RH Q2 Profit Increases, But Misses Estimates
(RTTNews) - RH (RH) revealed earnings for its second quarter that Increased from the same period last year but missed the Street estimates.
The company's earnings came in at $51.71 million, or $2.62 per share. This compares with $28.95 million, or $1.45 per share, last year.
Excluding items, RH reported adjusted earnings of $57.18 million or $2.93 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $3.22 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 8.4% to $899.15 million from $829.66 million last year.
RH earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $51.71 Mln. vs. $28.95 Mln. last year. -EPS: $2.62 vs. $1.45 last year. -Revenue: $899.15 Mln vs. $829.66 Mln last year.
