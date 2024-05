Rheinmetall-Aktie fällt dennoch: Umsatz und Gewinn fallen höher aus

Die operative Marge des im DAX notierten Konzerns kletterte laut Mitteilung kräftig auf 8,5 Prozent von 6,1 Prozent im Vorjahr. Der Umsatz zog um 16 Prozent auf rund 1,58 Milliarden Euro an. Damit liegt Rheinmetall beim Umsatz etwas unter den Markterwartungen, die Marge entspricht exakt den Schätzungen. Angesichts der guten Marktsituation und der vollen Auftragsbücher wurden die Jahresziele für 2024 bekräftigt - sowohl der Umsatz als auch der Ertrag sollen gesteigert werden.

Rheinmetall-Zahlen reichen nicht aus für weiteren Zuwachs

Die Aktien von Rheinmetall haben am Dienstag auf die Quartalszahlen mit moderaten Abgaben reagiert. Via XETRA sanken sie zuletzt um 4,70 Prozent auf 511,00 Euro. An ihr Anfang April erreichtes Rekordhoch von fast 572 Euro kommen die Titel derzeit nicht ganz heran, im Bereich der runden 500-Euro-Marke sind sie wiederum gut unterstützt.

Barclays-Analystin Charlotte Keyworth rechnet nun mit einer schwächeren Kursentwicklung, auch weil sich die Papiere vor der Zahlenvorlage schon relativ gut geschlagen hätten. Mit einem Kursgewinn von rund 87 Prozent seit Jahresanfang sind sie im DAX hinter Siemens Energy der zweitstärkste Wert.

Dank des Rüstungsbooms hatten die Düsseldorfer im ersten Quartal weiter zugelegt. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16 Prozent, das operative Ergebnis schnellte um 60 Prozent nach oben. Bei beiden Kennziffern hatten sich Analysten allerdings noch etwas mehr erhofft.

