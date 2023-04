Rheinmetall-Aktie steigt: Neuer Auftrag für Rheinmetall - HSBC erhöht Kursziel für Rheinmetall

Auftraggeber sei ein Land in Europa, teilte der im DAX notierte Konzern mit. Die Munition soll in den Jahren 2023 bis 2025 ausgeliefert werden. Weitere Details zum Auftrag gab die Rheinmetall AG nicht bekannt. Das Unternehmen fertigt unter anderem Munition für die Panzermodelle Marder, Gepard, Puma und Leopard.

HSBC hebt Kursziel deutlich an

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Rheinmetall von 244 auf 322 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt verkenne noch die Wachstumskontinuität des Rüstungskonzerns und Autozulieferers, schrieb Analyst Dario Dickmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die neue Verteidigungspolitik in der EU sorge für viele Jahre für eine hohe Auslastung bei einer höheren Produktion.

Die Rheinmetall-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 0,4 Prozent auf 275,00 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones) /

LONDON (dpa-AFX Broker) -